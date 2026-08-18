Memphis Depay prolonge aux Corinthians
La hache de guerre est enterrée semble-t-il. Après un premier échec dans les négociations qui avait fait du bruit, Memphis Depay a finalement prolongé son contrat avec les Corinthians jusqu’en 2028. L’attaquant va donc poursuivre une aventure entamée en septembre 2024.
ELE FICA! 🦁— Corinthians (@Corinthians) August 18, 2026
Nosso craque segue construindo sua história no Timão até 2028! ✍🏼
O nosso camisa 10 segue conosco! E a camiseta oficial da renovação você garante aqui: https://t.co/oEM07ZPoAv
📸 Rodrigo Coca / Corinthians#Purpose#ChosenByFavela#VaiCorinthians pic.twitter.com/OE2v0SWsyg
Le club brésilien avait annoncé il y a quelques jours avoir renoncé à poursuivre sa collaboration avec le joueur, lequel s’en était publiquement offusqué, estimant pouvoir poursuivre son employeur pour ne pas avoir respecté un accord. Tout est rentré dans l’ordre.
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