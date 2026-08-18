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Memphis Depay prolonge aux Corinthians

Par Maxime Barbaud
1 min.
Memphis depay @Maxppp

La hache de guerre est enterrée semble-t-il. Après un premier échec dans les négociations qui avait fait du bruit, Memphis Depay a finalement prolongé son contrat avec les Corinthians jusqu’en 2028. L’attaquant va donc poursuivre une aventure entamée en septembre 2024.

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Le club brésilien avait annoncé il y a quelques jours avoir renoncé à poursuivre sa collaboration avec le joueur, lequel s’en était publiquement offusqué, estimant pouvoir poursuivre son employeur pour ne pas avoir respecté un accord. Tout est rentré dans l’ordre.

Pub. le - MAJ le
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