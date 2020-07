Le PSG annonce la prolongation surprise de Presnel Kimpembe

Alors que la Ligue 1 a pris fin prématurément le 30 avril suite à la décision de la Ligue de Football Professionnel, le Paris Saint-Germain avait quand même du travail, notamment en coulisses. Sur le plan sportif, le club de la capitale a repris l'entraînement récemment pour préparer ses deux finales de coupes, contre l'AS Saint-Etienne (24 juillet, Coupe de France) et l'Olympique Lyonnais (31 juillet, Coupe de la Ligue BKT), et surtout son quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta (12 août).

Les dirigeants, eux, avaient beaucoup de dossiers à gérer. Malheureusement, de nombreux joueurs sont déjà partis comme Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche, Thomas Meunier, Edinson Cavani, et d'autres vont suivre tels que Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting. Cependant, les Parisiens ont eu une bonne nouvelle récemment avec la prolongation de contrat de Layvin Kurzawa jusqu'en juin 2024, alors que le latéral gauche était en fin de contrat cet été. Et le PSG vient d'en apporter une nouvelle à ses supporters.

«Pouvoir m'inscrire dans la durée avec le club est un honneur pour moi»

Formé au Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe avait décidé, en août 2018, de prolonger son contrat avec son club de cœur jusqu'en juin 2023. Il n'y avait donc pas d'urgence concernant le défenseur français qui a disputé 24 matches toutes compétitions confondues. Mais le PSG et le joueur de 24 ans ont trouvé un nouvel accord pour une prolongation d'un an, comme l'a annoncé le club ce samedi.

«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Presnel Kimpembe pour une saison supplémentaire. Âgé de 24 ans, le défenseur français, champion du monde en 2018, est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024», explique le PSG dans son communiqué. De son côté, Presnel Kimpembe a fait part de sa satisfaction : «Paris est mon club de cœur, et mon club formateur. Je suis ici depuis que j'ai huit ans, et pouvoir m'inscrire dans la durée avec le club est un honneur pour moi.» Une nouvelle qui devrait donc réjouir les fans du club parisien.