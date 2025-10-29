PSG : Luis Enrique veut piquer Juan Hernandez au FC Barcelone

Le Paris Saint-Germain a souvent tenté quelques coups mercato au FC Barcelone. Si les 222 M€ dépensés pour s’offrir Neymar en 2017 restent la référence absolue, le club de la capitale est allé piocher d’autres joueurs, souvent jeunes. On pense à Kays Ruiz-Atil, Rafinha, Xavi Simons ou plus récemment à Arnau Tenas. Jusqu’à présent, aucun d’entre eux n’a réussi à s’imposer au sein de l’équipe première francilienne. Et puis il y a eu Lionel Messi et Ousmane Dembélé qui ont, eux, su briller. Le Français bien plus que l’Argentin.

Et visiblement, Luis Enrique est toujours aussi attentif à d’autres potentiels renforts culés. Au début du mois, la presse catalane assurait que les champions d’Europe en titre suivaient de près le dossier Éric Garcia. L’ancien défenseur de Manchester City âgé de 24 ans, que le Barça a rapatrié en Catalogne en 2021, est libre de tout contrat à la fin de la saison et n’a toujours pas prolongé. S’agit-il d’un réel intérêt parisien ou d’un coup de pression du clan Garcia pour obtenir un nouveau contrat ?

Un milieu polyvalent bientôt disponible pour 0€

Toujours est-il que le secteur défensif parisien n’est pas à l’abri d’un coup de lifting, surtout avec un Lucas Beraldo désireux d’aller voir ailleurs. Aujourd’hui, Mundo Deportivo nous apprend qu’un autre pensionnaire du Barça a tapé dans l’œil du PSG. Il s’agit du jeune Juan Hernandez. Âgé de 18 ans, le natif de Teruel évolue au poste de milieu de terrain au sein du Barça Atlètic, l’équipe réserve blaugrana entraînée par l’ancien défenseur brésilien Juliano Belletti.

Hernandez évolue à la Masia depuis 2022 et a disputé 10 matches de Youth League la saison dernière (2 buts). Il a également fréquenté les sélections de jeunes avec l’Espagne depuis 2021 (U15, U16, U17, U18 et U19). Le journal catalan assure que le joueur est considéré comme l’un des grands talents du Barça. Capable d’évoluer dans l’axe et sur les côtés, Hernandez possède un profil polyvalent. Un atout pour un Luis Enrique ayant érigé la polyvalence en art au PSG. Juan Hernandez dispose d’une clause libératoire de 7 M€, mais il pourrait quitter le club espagnol gratuitement puisque son contrat se termine en juin prochain. Affaire à suivre.