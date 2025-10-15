Le montant de la fortune de Gareth Bale est connu

Ancien joueur de Tottenham ou encore du Real Madrid, Gareth Bale coule des jours heureux depuis sa retraite. Il faut dire que le Gallois a mis de côté un joli pactole puisque sa fortune est estimée à 150 M€ par le Wales Online. Dans les colonnes de Marca, Bale a avoué avoir peur de faire faillite. Il prend d’ailleurs toutes les précautions pour éviter que cela n’arrive.

« Vous lisez des articles sur la façon dont les gens qui quittent le sport professionnel font faillite. Ils ne savent pas comment gérer leur argent, ils ne savent pas comment faire toutes ces choses. J’imagine que beaucoup d’athlètes vivent une vie de luxe, ce que j’essaie de ne pas faire. J’ai toujours eu en tête à quoi ressemblerait ma vie après le football. Dès le début, j’ai essayé de diversifier mes activités. J’ai toujours eu cette idée fondamentale : j’essaierais d’investir mon argent dans différents domaines, dans différentes choses. Car si on coupe un pilier et que ça ne marche pas, tout l’édifice ne s’effondrera pas.» Un bon conseil pour les futures générations.