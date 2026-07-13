Sénégal : Gana Gueye rend hommage à Pape Thiaw

Quelques heures après l’officialisation de la procédure de cessation de fonctions de Pape Thiaw, Idrissa Gana Gueye est sorti du silence. Sur son compte Instagram, le milieu de terrain d’Everton a rendu un hommage appuyé à son désormais ancien sélectionneur. « La hawla wa la quwwata illa billah ( Il n’y a de force ni de puissance qu’en Dieu, ndlr). Merci, Pape Thiaw, du fond du cœur », a écrit le vétéran sénégalais, saluant celui qui avait pris les commandes des Lions après le départ d’Aliou Cissé.

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Cette marque de soutien intervient en pleine crise pour le football sénégalais. Après une Coupe du Monde 2026 marqué par une élimination en huitièmes de finale face à la Belgique et de nombreuses polémiques en coulisses, la Fédération sénégalaise de football a décidé d’engager une procédure de cessation de fonctions visant Pape Thiaw ainsi que l’ensemble de son staff technique. Un choix qui ouvre désormais une nouvelle page pour la sélection des Lions de la Teranga.