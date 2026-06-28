Fede Valverde crispe déjà le Real Madrid après sa Coupe du Monde polémique !

Conflit. C’est le mot qui résume le mieux la saison de Fede Valverde, conclue par une élimination décevante avec l’Uruguay, dès la phase de groupes de cette Coupe du Monde 2026. Il faut dire que le numéro 8 du Real Madrid faisait partie des mutins qui ont contribué à la destitution de Xabi Alonso, puisqu’il faisait partie de ces cadres qui n’ont pas apprécié les méthodes de l’entraîneur espagnol, et la direction merengue s’est rangée du côté des joueurs dans cette histoire. Puis, il y a eu cette bagarre avec Aurélien Tchouameni dans le vestiaire, et de nombreuses informations qui ont fuité évoquant un comportement parfois problématique de l’Uruguayen. Les publications de sa compagne sur les réseaux sociaux n’aidant pas.

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Enfin, pendant cette Coupe du Monde, il a aussi été à la tête d’un groupe de joueurs de la Celeste qui se sont rebellés contre Marcelo Bielsa et ses méthodes, ce qui n’est clairement pas passé inaperçu en Espagne. Ni même dans son pays, où il a été clairement critiqué. Depuis quelques jours, les médias madrilènes multiplient les articles à son sujet. Pour l’instant, pas question de le vendre, bien au contraire. C’est même Tchouameni qui pourrait être invité à faire ses valises, alors que l’Uruguayen est toujours considéré comme un cadre de l’équipe par la direction.

Un dossier chaud pour Mourinho

De son côté, AS confirme qu’il reste un joueur essentiel aux yeux des décideurs madrilènes, mais explique que ce sera un dossier tendu à gérer pour José Mourinho. Le Portugais va ainsi récupérer un joueur qui enchaîne les polémiques, qui est décrit comme toxique et qui sort d’un énorme échec au Mondial. Un sujet d’autant plus épineux que le milieu de terrain de 27 ans deviendra le premier capitaine de l’équipe, suite au départ de Dani Carvajal.

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Le coach lusitanien, qui entend bien remettre de l’ordre dans un vestiaire assez difficile à manœuvrer pour ses prédécesseurs, devra donc bien gérer le cas Valverde, sous peine de voir ce dernier refaire des siennes et, potentiellement, compliquer sérieusement les choses en interne. Ce qui est sûr, c’est que Valverde, qui possédait jusqu’à ses déboires de la saison écoulée une belle côte de sympathie à Madrid, a perdu la bienveillance de l’opinion publique merengue, qui ne lui pardonnera aucun écart lors des prochains mois…