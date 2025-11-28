OM : Nayef Aguerd devrait faire son grand retour face à Toulouse

Blessé depuis la rencontre contre Brest (3-0), Nayef Aguerd souffrait d’un début de pubalgie. Initialement convoqué par le Maroc, le défenseur central de 29 ans avait finalement été laissé au repos par le sélectionneur Walid Regragui. Une bonne nouvelle alors que Roberto De Zerbi avait appelé à une grande prudence pour son défenseur, probablement le meilleur depuis le début de saison.

Forfait face à Nice et face à Newcastle ce mardi, l’international marocain devrait faire son retour ce samedi face à Toulouse. Selon nos informations, il a récupéré de sa blessure et postule même à une place de titulaire face au TFC. Il pourrait bien être aligné d’entrée par son coach ce samedi soir. Une bonne nouvelle pour les supporters marseillais mais aussi pour les supporters marocains à quelques semaines de la CAN.