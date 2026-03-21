Comment Alvaro Arbeloa a relancé le Real Madrid sans Mbappé et Bellingham

Depuis deux semaines, le Real Madrid est devenu irrésistible. Irrésistible en Liga avec deux victoires contre le Celta de Vigo (2-1) et Elche (4-1) et surtout en Ligue des Champions contre Manchester City (3-0 au Bernabéu, 2-1 à l’Etihad Stadium). «Nous pouvons gagner la Liga et la Ligue des Champions» répète-t-on au club depuis mardi soir. Comment cette équipe si fragile, en proie aux doutes, insuffisamment préparée physiquement et déséquilibrée collectivement a pu inverser cette tendance en si peu de temps ? Après la défaite à domicile contre Getafe (0-1, le 2 mars), on ne donnait pas cher de sa peau. Depuis, il y a eu un élément déclencheur qui a tout fait basculer, assure AS dans son édition du jour.

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«Le tournant a été la réunion dans le vestiaire de Valdebebas», explique le journal. Quelques heures plus tard après Getafe, Alvaro Arbeloa a organisé une réunion de crise avec les cadres disponibles du vestiaire. Federico Valverde, Vinicius Junior, Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni ont tous répondu présents pour donner un maximum d’informations sur le groupe à leur entraineur, prendre la température du vestiaire également, alors que celui-ci était victime d’une hécatombe de blessures. Raul Asencio et Ferland Mendy venaient de se rajouter à, entre autres, Kylian Mbappé, Rodrygo, Eder Militao et Jude Bellingham.

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Mbappé et Bellingham aux abonnés absents

Cette discussion a eu lieu dans le calme et des pistes ont été données pour essayer d’améliorer certaines choses. Les tactiques expérimentales ont été abandonnées pour plus de pragmatismes, une mentalité différente; donner plus en résumé. Lors des deux matchs contre City, la Casa Blanca a parcouru plus de kilomètres que son adversaire, une donnée non-négligeable. Le message de faire plus individuellement pour gagner plus collectivement est passé auprès des autres membres du vestiaire, et AS n’hésite pas à souligner que cette réunion en «entre cadres disponibles» a eu lieu «en l’absence de joueurs aussi importants que Bellingham et Mbappé».

Autre leçon importante, pour pallier les blessures, Arbeloa n’a pas hésité à se tourner vers le centre de formation. Il a pu donner du temps de jeu à certains, comme Thiago Pitarch, titulaire lors des 5 derniers matchs, et actuel porte-étendard du Castilla. L’entraineur du Real Madrid est en train de gagner en légitimité, abonde Marca. «En deux mois à la tête de l’équipe, il n’a pas manqué un seul jour à Valdebebas», rapporte un témoin. Il était même présent mercredi pour le match de Youth League, alors qu’il est revenu de Manchester au milieu de la nuit. Le chemin est encore long mais Arbeloa s’épaissit et commence à rentrer dans son costume taille large. Pour du sur mesure, il faudra confirmer demain contre l’Atlético (21h) puis en quarts de finale de C1 face au Bayern, et gérer les retours de Mbappé et Bellingham.