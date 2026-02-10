L’ex-gardien de l’OM Ruben Blanco rebondit à Gérone

Arrivé en 2022 à l’OM sous la forme d’un prêt en provenance du Celta de Vigo, le portier remplaçant Ruben Blanco a officiellement quitté Marseille cet hiver après 12 matches en trois saisons et demie. D’un commun accord, le gardien de 30 ans a été libéré par le club alors que son contrat courait jusqu’en 2027. L’occasion pour lui de trouver un nouveau challenge.

Et ce lundi, Gérone vient d’annoncer son arrivée. «Le Girona FC a finalisé le transfert du gardien Rubén Blanco, qui rejoint le club en tant que joueur libre après avoir mis fin à son contrat avec l’Olympique de Marseille. Le gardien galicien, né à Mos (Pontevedra) le 25 juillet 1995, a signé avec le Girona jusqu’au 30 juin 2026», indique le club catalan. Blanco arrive pour remplacer Marc-André ter Stegen, qui venait tout juste de débarquer (2 matches) avant de blesser à l’ischio pour un long moment. Une belle opportunité à saisir pour l’ancien portier de l’OM.