L’ex-gardien de l’OM Ruben Blanco rebondit à Gérone

Par Samuel Zemour
1 min.
Ruben Blanco à l'OM @Maxppp

Arrivé en 2022 à l’OM sous la forme d’un prêt en provenance du Celta de Vigo, le portier remplaçant Ruben Blanco a officiellement quitté Marseille cet hiver après 12 matches en trois saisons et demie. D’un commun accord, le gardien de 30 ans a été libéré par le club alors que son contrat courait jusqu’en 2027. L’occasion pour lui de trouver un nouveau challenge.

Girona FC
👋 BENVINGUT RUBÉN!

Et ce lundi, Gérone vient d’annoncer son arrivée. «Le Girona FC a finalisé le transfert du gardien Rubén Blanco, qui rejoint le club en tant que joueur libre après avoir mis fin à son contrat avec l’Olympique de Marseille. Le gardien galicien, né à Mos (Pontevedra) le 25 juillet 1995, a signé avec le Girona jusqu’au 30 juin 2026», indique le club catalan. Blanco arrive pour remplacer Marc-André ter Stegen, qui venait tout juste de débarquer (2 matches) avant de blesser à l’ischio pour un long moment. Une belle opportunité à saisir pour l’ancien portier de l’OM.

