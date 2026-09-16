Allemagne : Jürgen Klopp prépare une première liste pleine de surprises

Jürgen Klopp s’apprête à marquer les esprits dès sa première liste comme sélectionneur de l’Allemagne, attendue ce jeudi. Selon BILD, Felix Keidel devrait notamment être appelé, alors que le milieu de 23 ans évoluait encore en troisième division avec Ingolstadt jusqu’à l’été 2025. Recruté par Elversberg pour environ 400 000 euros, il a accompagné la montée du club avant de débuter cette saison en Bundesliga, où il a été titulaire lors des trois premières journées. Capable d’évoluer au milieu défensif comme au poste de latéral droit, Keidel pourrait donc découvrir la Mannschaft après seulement quelques matches dans l’élite. Younes Ebnoutalib, 22 ans, auteur d’un bon début de saison avec l’Eintracht Francfort, ferait lui aussi partie des nouveaux visages choisis par Klopp.

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Une autre surprise pourrait venir de Ligue 1. Selon L’Équipe, Paris Brunner possède de réelles chances d’être convoqué après avoir inscrit cinq buts avec Monaco depuis le début de la saison. À 20 ans, l’attaquant avait déjà évoqué la sélection après son doublé contre l’OM (2-0) fin août, tout en assurant ne pas vouloir se focaliser sur cet objectif. Son profil intéresse d’autant plus l’Allemagne que le pays manque actuellement de solutions à son poste et que le champion du monde et d’Europe U17 possède également la nationalité congolaise par sa mère. Klopp pourrait d’ailleurs dévoiler une liste très élargie, d’environ 40 joueurs, avant d’en retenir 23 pour affronter les Pays-Bas et la Grèce, puis d’effectuer une importante rotation pour les rencontres suivantes contre la Serbie et de nouveau la Grèce.