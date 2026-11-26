Le Paris Saint-Germain s’est trouvé une nouvelle arme secrète en Ligue des champions. Redoutable sur coups de pied arrêtés, le club de la capitale affiche une efficacité impressionnante sur corner depuis le début de la campagne européenne. Face à l’AS Roma, ce mercredi soir au Parc des Princes, Illya Zabarnyi a encore fait parler cette force en égalisant à la 31e minute, à la réception d’un corner parisien.

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Avec désormais six buts inscrits sur corner en cinq journées de Ligue des champions, le PSG domine largement cette statistique. Aucune autre équipe ne fait mieux, puisque Paris compte au moins deux fois plus de réalisations que son premier poursuivant. Un secteur de jeu devenu une véritable spécialité pour les hommes de Luis Enrique, capables de faire la différence même lorsque leurs circuits offensifs habituels sont mis à mal.