Bartra surprend les Lyonnais !

31e : Maintland-Niles effectue un bon crochet à 25m et peut continuer sa course pour armer une frappe à l’entrée de la surface. Deux défenseurs le stoppent.

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30e : Ouedraogo puis Mata s’y prennent à deux pour stopper Garcia.

29e : Depuis le but, le Betis a pris l’ascendant sur les joueurs de l’OL.

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28e : Le jeu reprend.

26e : Pause fraîcheur. On se croirait à la coupe du monde.

25e : Sur la même action, Mata est intervenu sur Deossa dans la surface. C’était limite.

24e : Nouvelle action chaude dans la surface lyonnaise. Bellerin centre côté droit pour Fornals seul mais qui est heureusement lobé.

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23e : OUVERTURE DU SCORE SEVILLANE (23e) : Sur le corner qui suit l’action, Fornals dépose son corner joué à deux sur la tête de Bartra qui prend le meilleur sur Maintland-Niles.

22e : Kluivert se rattrape. Sur le côté gauche, il rate son interception et Riquelme progresse vers la surface lyonnaise. Il donne de l’autre côté à Garcia qui se met sur son pied gauche pour frapper. Kluivert se met sur la trajectoire et dévie en corner.

21e : Duranville veut accélerer côté gauche mais il se fait stopper irrégulièrement par Bernal

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20e : Ouedraogo tacle pour empêcher le ballon d’arriver dans les pieds de Garcia. Deossa veut profiter de l’interception mais le Burkinabé se bat bien et se fait marcher dessus involontairement par le Colombien.

19e : Le Netis attend pour préparer une contre-attaque en s’appuyant sur Riquelme ou Garcia.

18e : Petit à petit l’OL s’approche des cages de Valles.

16e : Beau mouvement collectif de l’OL : Maintland-Niles et Duranville combinent côté droit. L’Anglais envoie Boudache dans la surface qui frappe. C’est juste au-dessus de la cage de Valles.

15e : Deossa dévie de la tête dans la surface vers Riquelme. Mais le numéro 18 s’est fait avoir par l’alignement de Kluivert et Mata.

14e : Transversale de Bartra vers Deossa. Kluivert intervient de la tête devant l’attaquant du soir qui pouvait partir seul au but.

13e : Fornals tire un corner obtenu par Riquelme. Bartra place une tête au point de penalty. C’est au-dessus.

12e : Bernal tacle dans les pieds de Duranville plein axe à 20m. Le Belge pouvait armer une frappe.

11e : Morton renverse côté gauche. Tolisso est à la reception et adresse un centre au point de penalty. Himbert touche le ballon de la tête mais c’est trop croisé.

10e : Natan tacle pour contrer une passe de Mata sur le côté droit. Il touche le ballon de la main. Coup-franc à venir.

9e : 1-2 entre Fornal et Riquelme. L’homonyme de l’Ultimo Diez centre dans la surface côté gauche. C’est dévié en corner par Maintland-Niles.

8e : Perte de balle de Duranville au milieu de terrain. Fornals progresse jusqu’au 25m de Greif et frappe. C’est contré par le dos de Mata.

7e : Frappe de Deossa au niveau de l’équerre de la surface côté droit. La trajectoire est flottant mais Greif se détend bien pour claquer cette balle en corner.

6e : Duel physique entre Ouedraogo et Garcia. Le milieu finit au sol.

5e : Natan allonge vers Riquelme mais Maintland-Niles protège le ballon pour qu’il arrive à destination de Greif.

4e : Garcia, sur le côté droit, est entouré de trois lyonnais. Il tire sur le tibia de Tolisso pour obtenir la touche.

3e : Point style : l’OL joue avec son troisième maillot révélé hier.

Nighty-Nine 🪩 — Olympique Lyonnais (@OL) July 28, 2026

2e : Tentative de percer entre Morton et Maintland-Niles sur le côté droit. Mais la remise du milieu est mal dosée et finit en touche.

1e : Première phase de possession lyonnaise. Les Gones ne se précipitent pas. En face, les Sévillans coulissent.

0 : Himbert donne le coup d’envoi de cette partie.

Les deux équipes rentrent sur la pelouse

Un match amical… avec des tirs au but !

L’OL et le Betis se dispute ce soir le Trofeo Ciudad de La Línea. Il y aura donc des tirs au but en cas d’égalité au bout de 90 minutes.

Un déficit physique ?

Le Betis Seville n’a repris l’entraînement depuis moins de deux semaines. Cela pourrait se voir au cours de la partie.

Le onze du Betis Séville

Manuel Pellegrini compte toujours sur son 4-2-3-1 dans lequel on retrouve une charnière Bartra-Natan et le nouveau venu Fran Garcia en tant que latéral gauche. Fornals sera dans le double pivot avec Bernal. En l’absence d’Abde et de Cucho Hernandez, Riquelme remplace le Marocain et Deossa son compatriote au poste d’attaquant.

La composition de l’OL

Loïs Openda n’endossera pas encore la liquette lyonnaise. En revanche, dans le 4-3-3 de Paulo Fonseca, on retrouve les recrues Duranville et Boudache sur les ailes avec le jeune Himbert au poste de numéro 9. Ouedraogo se positionne en tant que latéral gauche. Le capitaine Tolisso est bien présent au milieu de terrain, au côté de Morton et Tessmann.

Dernière ligne droite

Ce match entre Lyon et le Betis Séville n’est pas à prendre à légère car les Gones croiseront le fer avec le Sparta Prague pour le troisième tour de qualification de la Ligue des Champions qui aura lieu dans 6 jours. Et cela tombe bien puisque les Andalous sont des habitués des joutes européennes et joueront aussi la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine.

🏟️ Estadio Municipal de La Línea de la Concepción

🏆 Trofeo Ciudad de la Línea



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