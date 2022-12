CdM 2022, EdF : Adrien Rabiot encense Aurélien Tchouaméni

La suite après cette publicité

Les deux milieux de terrain de l'équipe de France sont des éléments incontournables de la version 2022 des Bleus au Qatar. Ce n'est donc pas anodin qu'Adrien Rabiot ait eu des mots forts pour Aurélien Tchouaméni lors de son passage en conférence de presse. «Aurélien, il a un rôle important dans le sens où on joue avec pas mal de joueurs offensifs. On a une équipe quand même assez offensive avec Grizou qui joue au milieu de terrain mais qui est un joueur offensif et même un attaquant. Devant il y a Kylian, Ousmane et Olivier qui sont aussi des attaquants. Théo a gauche qui est aussi très offensif et moi j'aime beaucoup me projeter également donc il a aussi ce rôle de joueur qui compense et qui doit colmater les brèches, récupérer les ballons» a tenu à rappeler le joueur de 27 ans.

Visiblement fan du Madrilène, Adrien Rabiot en a rajouté une couche sur le rôle prépondérant que tient Aurélien Tchouaméni dans l'entrejeu de l'équipe de France. «Il me donne la possibilité à moi de me projeter même si je dois m'adapter aussi par rapport a Théo et Kylian. Mais le fait de pouvoir jouer comme j'aime le faire, et pas seulement devoir défendre et récupérer des ballons comme un milieu de terrain, mais pouvoir me projeter, aller dans la surface. Et il est la derrière nous pour rassurer la couverture donc il a vraiment un rôle important dans ce milieu de terrain entre Antoine et moi» a conclu le joueur de la Juventus. Des mots qui feront surement plaisir au principal concerné.

