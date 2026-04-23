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L’agent de Batrakov annonce la présence de recruteurs du PSG

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Aleksey Batrakov @Maxppp

Depuis plusieurs semaines maintenant, les médias russes font leurs choux gras sur une rumeur concernant le Paris Saint-Germain. Deux ans après avoir recruté Matvey Safonov, le club de la capitale voudrait engager un autre Russe : le milieu offensif du Lokomotiv Moscou, Aleksey Batrakov (20 ans).

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L’agent du joueur, Vadim Shpinev, a d’ailleurs affirmé à Sport-Express que Paris a dépêché des émissaires afin d’observer Batrakov hier soir, à l’occasion du match de la 26e journée du championnat russe contre le Zenit (0-0). « Des recruteurs du PSG étaient présents aux matchs du Lokomotiv. Ils étaient au match aujourd’hui (d’hier, ndlr) ». Interrogé à ce sujet, le directeur sportif du Lokomotiv, Dmitry Ulyanov, s’est dit surpris. « Si c’était le cas, tant mieux. (…) Il n’y a pas eu d’offre. »

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