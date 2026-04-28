Real Madrid : les statistiques hallucinantes des blessures d’Eder Militao

Très mauvaise nouvelle pour Eder Militao. Blessé pour plusieurs mois, le défenseur central brésilien de 28 ans ne jouera plus de la saison et va manquer la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. L’ancien du FC Porto a enchaîné les pépins médicaux avec les Merengues depuis son arrivée à l’été 2019 et la situation a même empiré depuis trois ans.

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Ainsi, il vient de vivre sa 14e indisponibilité depuis qu’il porte le maillot du Real Madrid. Cela lui a fait manquer un total de 152 matches alors qu’il n’a disputé que 194 matches avec les Madrilènes sur cette période. Absent quasiment un match sur deux, il a manqué 712 jours de compétition. Dans le lot on retrouve deux ruptures du ligament croisé.