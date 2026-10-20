Ligue 1 : l’arbitre du choc PSG-OL est connu

Le PSG et l’OL se retrouveront dimanche soir au Parc des Princes, en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Cette affiche opposera les deux premières équipes du classement, avec un Paris actuellement deuxième derrière Lyon à la différence de buts.

La suite après cette publicité

Et c’est Jérôme Brisard qui a été désigné pour diriger cette rencontre. L’arbitre de 40 ans a déjà officié lors d’un match de chacune des deux équipes cette saison : PSG-Monaco (1-2), le 4 septembre, puis Paris FC-OL (0-0) la semaine suivante. Il sera assisté par Alexis Auger et Aurélien Berthomieu, tandis qu’Éric Wattellier officiera comme quatrième arbitre. De plus, Bastien Dechepy et Pierre Gaillouste seront chargés de l’assistance vidéo (VAR).