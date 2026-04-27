Un ex-coach de Ligue 1 signe en National 3

Ancien entraîneur de l’équipe U19 du FC Nantes, Pierre Aristouy avait découvert la Ligue 1 aux commandes de l’équipe première entre mai et novembre 2023. Depuis, le technicien de 46 ans était au chômage. Il va néanmoins reprendre du service la saison prochaine. Le club de l’USSA Vertou, pensionnaire de National 3) vient en effet d’annoncer l’arrivée de l’ancien Nantais.

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«L’USSA Vertou est heureuse d’annoncer l’arrivée de 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐀𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐮𝐲 à la tête de notre équipe N3, à compter de la saison 2026/2027. Pierre a répondu favorablement, et avec enthousiasme, à la sollicitation du club. Ancien joueur du FC Nantes, champion de France 2000-2001, il possède un ADN de formateur reconnu, en parfaite résonance avec l’ossature et l’identité de l’USSA Vertou. Son parcours sur le banc, marqué notamment par deux titres avec la réserve nantaise en National 3 puis en National 2, ainsi que par deux titres de champion de France avec les U19, témoigne d’une vraie culture du travail, de la progression et du collectif. Une arrivée forte pour ouvrir un nouveau chapitre», peut-on lire dans le communiqué publié par le club de Loire-Atlantique.