Mercato XXL, directeur sportif, pas de Mourinho : les premières promesses de l’ambitieux projet sportif d’Enrique Riquelme pour le Real Madrid

Ces deux prochaines semaines vont être passionnantes à Madrid. En attendant une confirmation officielle, les élections présidentielles du club de la capitale espagnole se tiendront le dimanche 7 juin. Deux combattants sont présents sur le ring : Florentino Pérez, qu’on ne présente pas, et Enrique Riquelme, jeune businessman espagnol qui a fait fortune dans les énergies renouvelables et a réussi à remplir tous les critères pour pouvoir se présenter, ce qui n’était pas tâche aisée. Peu à peu, l’homme de 38 ans, basé au Mexique, dévoile les contours de son projet sportif pour remettre ce Real Madrid sur le droit chemin.

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Professionnaliser le club

Au delà des considérations et des problématiques institutionnelles - il souhaite éviter à tout prix une vente d’une part du capital du club à des fonds étrangers - le patron du groupe Cox veut professionnaliser le club. Comme expliqué dans nos colonnes à plusieurs reprises ces derniers mois, le Real Madrid fonctionne encore un peu à l’ancienne dans de nombreux domaines, comme le scouting, et n’a pas forcément pris certains tournants liés à la data ou à l’intelligence artificielle que d’autres clubs ont emprunté. Enrique Riquelme souhaite par exemple nommer un directeur sportif, un poste qui n’existe pas au Real Madrid actuellement. Et clairement, ça se ressent.

Un directeur sportif permettrait de faire le lien plus facilement entre l’entraîneur et la présidence, un peu à l’image de ce qui se fait au Barça, où Hansi Flick, Deco et Joan Laporta travaillent main dans la main. Si Florentino Pérez va faire de José Mourinho son nouvel entraîneur en cas de victoire, Riquelme a déjà confirmé qu’il ne confiera pas le poste de coach au Portugais, dont le possible retour divise d’ailleurs beaucoup. Aucun nom d’entraîneur n’a encore été donné par le candidat, même si la presse espagnole a déjà glissé celui de Jürgen Klopp. L’Allemand ne souhaitait cependant pas, aux dernières nouvelles du moins, retrouver un banc de touche de club.

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Un mercato XXL à prévoir

Et on le sait, pour gagner des élections, il faut en mettre plein la vue aux socios en termes de mercato. Promettre des recrues de qualité est peut-être même le principal argument pour se faire élire. Et Enrique Riquelme ne va pas lésiner sur les moyens, puisqu’il a déjà assuré qu’en cas de victoire, deux stars internationales débarqueront au Real Madrid. Là aussi, il n’a pas (encore) donné de noms, mais la presse espagnole parle déjà d’Erling Haaland (Manchester City) ou de Kai Havertz (Arsenal). Des déclarations remarquées qui font du bruit en Espagne.

Enfin, Riquelme souhaite qu’il y ait plus d’espagnols au Real Madrid. Ou du moins, plus de joueurs espagnols de top niveau. Il n’a d’ailleurs pas hésité à insister encore sur ce point lors d’une apparition mardi soir, après la publication de la liste de la Roja pour le Mondial, dans laquelle ne figure aucun joueur du club. On peut donc également envisager l’arrivée d’un ou de plusieurs joueurs espagnols important, cet été ou les prochains en cas de victoire d’Enrique Riquelme. Des promesses ambitieuses qu’il faudra - en cas de victoire - réussir à tenir…