Série A

Botafogo réclame 25 M€ à Eagle

Par Matthieu Margueritte
1 min.
John Textor @Maxppp

Eagle Group est dans de sales draps. Plus tôt dans la journée, il a été annoncé que la société de John Textor était toujours en conflit avec l’Olympique Lyonnais et n’avait pas publié ses comptes annuels 2025-2025. Ce soir, Globo nous apprend que c’est Botafogo qui attaque à son tour Eagle.

Le club carioca aurait déposé plainte contre la société de Textor, propriétaire à 90% de la SAF de Botafogo (entité commerciale). O Glorioso réclamerait le remboursement d’une partie du passif déclaré par la SAF, soit environ 25 M€. Mais ce n’est pas tout puisque le club brésilien demande aussi à ce qu’aucun dividende ne soit versé à Eagle tant qu’un plan de régularisation n’est pas présenté.

Pub. le - MAJ le
Série A
Botafogo

Série A Série A (Brésil)
Botafogo Logo Botafogo
