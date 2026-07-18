Coupe du Monde 2026 : Bukayo Saka revient sur le match fou entre l’Angleterre et la France

Quel match fou. Décriée avant le coup d’envoi, la petite finale entre la France et l’Angleterre a tenu toutes ses promesses ce samedi. Au terme d’une prestation débridée, l’Angleterre s’est imposée face à la France et est allée chercher une troisième place anecdotique (4-6). Auteur d’un triplé décisif, Bukayo Saka est revenu sur ce match complètement fou au micro de la télévision britannique. Interrogé sur le penalty offert par Jude Bellingham, son temps de jeu global et la suite avec Arsenal, le Gunner a balayé les doutes avec assurance.

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« C’était un match complètement fou, évidemment. Nous sommes tous les deux encore assez déçus de ne pas être en finale. Mais pour nous, il s’agissait d’offrir au pays son meilleur résultat en Coupe du monde depuis 60 ans. Nous sommes heureux du résultat final. La première mi-temps nous a donné la victoire. Nous avons gagné la première période, ils ont gagné la seconde. Nous avons marqué ces deux buts d’avance pour gagner le match, c’est comme ça que ça s’est passé. Si Jude m’a donné ce penalty ? Non. Il n’allait jamais le tirer. C’est le premier à m’avoir dit d’aller chercher le triplé. Il gardait le ballon pendant que quelques joueurs français essayaient de me déconcentrer. Si j’aurai pu jouer plus ? Bien sûr, j’aurais adoré jouer davantage. Mais ce n’est évidemment pas le moment d’en parler. J’essaie de m’exprimer sur le terrain. C’est fait maintenant, on tourne la page. » Voilà qui est dit.