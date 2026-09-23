Virgil van Dijk règle ses comptes avec les journalistes néerlandais

Désigné par la presse néerlandaise comme l’un des coupables de l’élimination des Pays-Bas face au Maroc en 16es de finale de la Coupe du Monde (1-1, 2-3 tab), Virgil van Dijk a réglé ses comptes face aux journalistes ce mercredi. Présent en conférence de presse aux côtés de son nouveau sélectionneur Xavi Hernandez, le défenseur de 35 ans a répondu à la rumeur selon laquelle il aurait suggéré à Ronald Koeman d’évoluer avec une défense à cinq face aux Lions de l’Atlas cet été. Un de vos collègues (Valentijn Driessen, journaliste pour De Telegraaf), a affirmé que j’avais suggéré de jouer avec cinq défenseurs contre le Maroc. C’est absurde. On a monté cette histoire en épingle comme si c’était la raison de notre élimination ! Ce n’était pas le cas. Le plan tactique ne dépend pas de moi et à l’heure actuelle, je n’envisage pas de jouer avec cinq défenseurs. On a raconté n’importe quoi et ça arrive bien trop souvent. Koeman et moi avons été désignés comme les coupables, comme si nous avions détruit le football néerlandais. »

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Virgil van Dijk s’est ensuite directement adressé à Valentijn Driessen, le journaliste à l’origine de la rumeur : vous avez dit que j’avais détruit le football néerlandais mais vous n’en savez rien. Je n’ai pas décidé que les Pays-Bas joueraient à 5.» Le défenseur de Liverpool a également fait part de son ressenti et de ses regrets d’être traité, selon lui, différemment aux Pays-Bas : vous et vos collègues contribuez à cela. Je constate une différence dans la façon dont je suis perçu aux Pays-Bas et dans le reste du monde. Si l’on analyse mon parcours professionnel… Nous devrions tous être jugés de la même manière. Je n’ai pas le sentiment d’être jugé comme les autres. »