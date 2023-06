L’OL annonce Matthieu Louis-Jean et Martin Buchheit

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais continue de modifier son organigramme. Comme cela était annoncé, le club rhodanien a nommé un nouveau patron pour sa cellule de recrutement. Il s’agit de l’ancien Marseillais Matthieu Louis-Jean qui va désormais s’appuyer sur de la data, de la vidéo, ainsi que sur de l’intelligence artificielle . Mais les Gones ont également intronisé un nouveau directeur de la performance. Et cette fois, c’est un ancien du PSG et du LOSC par ailleurs proche de Laurent Blanc qui a été recruté : Martin Buchheit comme nous vous l’avions révélé il y a quelques jours dans ces colonnes.

«L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer une étape majeure dans la restructuration de son organisation sportive avec les arrivées conjointes de Matthieu Louis-Jean, directeur du recrutement, et de Martin Buchheit, directeur de la performance à compter de la saison 2023/2024. L’Olympique Lyonnais réaffirme son ambition de figurer à nouveau parmi les clubs de football les plus compétitifs au monde. Le club annonce avoir fait évoluer son organisation sportive dans le but de poursuivre cet objectif et d’intégrer une approche globale et moderne pouvant répondre aux nouveaux enjeux du football. Matthieu Louis-Jean est nommé Directeur du Recrutement. Il prendra la tête d’une cellule entièrement repensée en profondeur qui renforcera son utilisation de la data, de la vidéo, ainsi que de l’intelligence artificielle. Le département recrutement bénéficiera également d’une importante augmentation de ses moyens, qu’ils soient matériels ou humains. L’Olympique Lyonnais a également décidé de renforcer son staff technique avec l’arrivée de Martin Buchheit au poste de directeur de la performance. Il prendra la tête de l’équipe existante. Manager de la performance depuis plus de 20 ans, Martin Buchheit a travaillé dans de nombreux sports (football, AFL, handball, rugby) et dirigé notamment la cellule performance du PSG entre 2014 et 2020 ainsi que celle du LOSC lors de deux dernières saisons», indique le communiqué des Gones.

L’organigramme de l’OL version Textor prend enfin forme !