La valse des entraîneurs continue en Ligue 1 et Luis Enrique peut mesurer le chemin parcouru depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Après la mise à l’écart de Franck Haise par le Stade Rennais, ce vendredi, le technicien espagnol est désormais le seul entraîneur du championnat à avoir conservé son poste depuis la saison dernière. En poste à Paris depuis l’été 2023, l’ancien coach du FC Barcelone fait figure d’exception dans un championnat où la stabilité est devenue une denrée particulièrement rare. Une statistique d’autant plus frappante qu’elle ne prend pas en compte les entraîneurs des clubs promus, Patrick Videira (Le Mans) et Stéphane Dumont (Troyes), qui étaient déjà en fonction la saison passée en Ligue 2.

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Cette situation illustre l’incroyable instabilité qui règne sur les bancs français. Si certains techniciens ont choisi de partir vers de nouveaux projets, comme Pierre Sage, Olivier Pantaloni ou Alexandre Dujeux, d’autres ont été poussés vers la sortie, à l’image de Franck Haise, Habib Beye, Sébastien Pocognoli ou Didier Digard. D’autres départs sont également intervenus à la suite de fins de contrat ou de changements de projets sportifs. Dans ce grand jeu de chaises musicales, Luis Enrique reste donc le dernier représentant de la continuité parmi les entraîneurs déjà présents en Ligue 1 la saison dernière. Une longévité qui contraste fortement avec la précarité grandissante du métier d’entraîneur dans le football français.