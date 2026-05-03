Menu Rechercher
Commenter 9
Liga

Real Madrid : le divorce est total avec Dani Ceballos

Par Samuel Zemour
1 min.
Dani Ceballos, au Real Madrid @Maxppp
Espanyol Real Madrid

Nouvel épisode dans le feuilleton Dani Ceballos au Real Madrid. Le milieu espagnol a une nouvelle fois été exclu du groupe convoqué par Álvaro Arbeloa pour le déplacement face à l’Espanyol Barcelone. Le milieu de terrain, ciblé par l’Olympique de Marseille l’été dernier, a été le seul joueur écarté pour des raisons techniques et semble désormais totalement sorti des plans de son entraîneur.

La suite après cette publicité

À 29 ans, Dani Ceballos a choisi de s’exprimer à sa manière, via ses réseaux sociaux. Le milieu andalou a enchaîné les publications sur Instagram, mêlant images de lui sous le maillot du Real Madrid et messages subliminaux à travers des paroles de chansons, sans prendre directement la parole. Tout indique que son avenir s’écrira loin de la Casa Blanca cet été, malgré une année de contrat restante.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Dani Ceballos

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Dani Ceballos Dani Ceballos
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier