Real Madrid : le divorce est total avec Dani Ceballos

Nouvel épisode dans le feuilleton Dani Ceballos au Real Madrid. Le milieu espagnol a une nouvelle fois été exclu du groupe convoqué par Álvaro Arbeloa pour le déplacement face à l’Espanyol Barcelone. Le milieu de terrain, ciblé par l’Olympique de Marseille l’été dernier, a été le seul joueur écarté pour des raisons techniques et semble désormais totalement sorti des plans de son entraîneur.

La suite après cette publicité

À 29 ans, Dani Ceballos a choisi de s’exprimer à sa manière, via ses réseaux sociaux. Le milieu andalou a enchaîné les publications sur Instagram, mêlant images de lui sous le maillot du Real Madrid et messages subliminaux à travers des paroles de chansons, sans prendre directement la parole. Tout indique que son avenir s’écrira loin de la Casa Blanca cet été, malgré une année de contrat restante.