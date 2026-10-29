La réaction de Cristiano Ronaldo après son titre de "Ballon d’Or de tous les temps"

France Football a dévoilé ce mercredi soir les résultats de l’élection du «Ballon d’Or Of All Time» (B.O.A.T), trophée récompensant le Ballon d’Or de l’histoire. Seuls les joueurs l’ayant remporté au moins deux fois étaient éligibles, et c’est Cristiano Ronaldo qui a remporté le vote du public pour son sacre en 2008. Lionel Messi 2012 s’est classé deuxième, Cristiano Ronaldo 2017 troisième, et Lionel Messi 2023 quatrième. Les deux stars se partagent d’ailleurs les 12 premières places du classement.

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Sur son compte Instagram, Cristiano Ronaldo a réagi à cette victoire : «le football appartient aux fans. Merci à tous les supporters du monde entier, le Ballon d’or Of All Time est aussi le vôtre», a écrit la légende portugaise, vainqueur de 5 Ballons d’Or durant sa carrière (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).