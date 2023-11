André Villas-Boas agressé à son domicile

Candidat à la présidence du FC Porto, André Villas-Boas semble déranger. Au début du mois, le principal opposant au président sortant, Pinto Da Costa, avait vu sa maison être vandalisée. Eh bien, les malheurs d’AVB ne sont pas terminés. Ce mercredi, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a de nouveau été victime d’actes d’intimidation.

La suite après cette publicité

« Aujourd’hui vers 00h48, ma résidence a été la cible d’actes de violence et de vandalisme. Des feux d’artifice ont été tirés, ce qui m’a alerté, moi, un collègue et quelques voisins. La PSP (la police de sécurité publique, ndlr) a été appelée sur place. Plus tard, vers 04h30, au même endroit, mon collègue a été violemment agressé par des inconnus et s’est fait voler des biens, dont sa voiture. Ayant reçu des soins médicaux sur place, il est toujours observé dans une unité hospitalière et reçoit les soins médicaux nécessaires pour soigner ses blessures. La PSP a été appelée sur place et la Direction des enquêtes criminelles (DIC) était également présente pour tenir compte de l’incident. Malheureusement, les actes d’intimidation, de vandalisme et de violence continuent et je demande aux autorités de coopérer pour résoudre ces incidents », a-t-il posté sur son compte Instagram.