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Argentine : un hommage à Lionel Messi organisé sur tous les terrains après sa retraite internationale

Par Sasha Nahon
1 min.
Lionel Messi @Maxppp

La Fédération argentine de football va rendre un hommage national à Lionel Messi après l’annonce de sa retraite internationale. Selon le média argentin Olé, tous les matchs de la prochaine journée seront interrompus à la 10e minute de la première période pour une minute d’applaudissements. Le dispositif concernera toutes les catégories et toutes les disciplines organisées sous l’égide de l’AFA, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, du football à onze au futsal en passant par le beach-soccer. Le choix de la 10e minute fait évidemment référence au numéro emblématique porté par Messi avec l’Albiceleste.

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À 39 ans, Lionel Messi a annoncé lundi la fin de son immense aventure avec la sélection argentine, 21 ans après ses débuts en 2005. Le champion du monde 2022 et vice-champion du monde 2026 quitte l’Albiceleste avec 207 sélections et 125 buts, deux records nationaux. Pour accompagner la minute d’applaudissements, l’AFA diffusera également avant les rencontres une vidéo institutionnelle consacrée à son ancien capitaine dans tous les stades disposant des équipements nécessaires. Un hommage à la hauteur de celui qui aura marqué pendant plus de deux décennies l’histoire du football argentin.

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