Italie : c’est encore le bazar dans la nouvelle fédération

La Fédération italienne (FIGC) a décidé de se constituer en justice pour défendre la légitimité de la commission de vérification des candidatures voulue par Giovanni Malagò. Le commissaire et candidat à la présidence de l’instance entend ainsi répondre au recours déposé par Adriano Galliani, son concurrent dans la course à la présidence. Ce dernier conteste la régularité de la nomination de cette commission, composée du général Vincenzo Parrinello ainsi que d’Antonio Di Sebastiano et Ilaria Gioia, deux membres internes à la Fédération.

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Galliani réclame la suspension de la décision de nomination devant le Tribunal fédéral national (TFN), en s’appuyant sur la procédure d’urgence prévue par l’article 97 du Code de justice sportive. Le dossier doit être examiné dans des délais très courts, avec une décision attendue au plus tard le 13 novembre par le président du TFN, Carlo Sica. De son côté, la FIGC défend une commission dont le rôle serait uniquement d’apporter un soutien technique au secrétaire général durant l’instruction des dossiers. La validation définitive des candidatures resterait ainsi de la responsabilité de ce dernier.