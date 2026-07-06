Portugal-Espagne : les compositions probables

Le Portugal s’est compliqué la vie en terminant 2e de son groupe derrière la Colombie. La sélection dirigée par Roberto Martinez a en effet basculé du côté gauche du tableau final, a hérité de la Croatie en 16e de finale et donc de l’Espagne en huitième. Pas un cadeau pour les Lusitaniens, annoncés parmi les favoris à la victoire finale. Au même titre que l’Espagne, qui a bien mieux géré son parcours jusque-là. Avec un groupe à sa main puis un 16e de finale rondement mené face à l’Autriche. La Roja donne l’impression de monter en puissance, ce qui rend donc ce choc face au Portugal particulièrement savoureux.

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Commençons par le Portugal, avec l’inévitable Diogo Costa dans les cages. Devant lui, une charnière Renato Veiga-Rúben Dias, et la mobylette Nuno Mendes à gauche. À droite, le débat fait rage. Qui sera titulaire entre João Cancelo, sorti lors des trois dernières rencontres, Nelson Semedo et Diogo Dalot ? La presse portugaise annonce plutôt Nelson Semedo face à l’Espagne. Au milieu, pas de surprise avec le trident Vitinha-João Neves-Bruno Fernandes, même si le premier est de plus en plus critiqué pour des prestations jugées trop fades.

Le duel Lamine Yamal-Nuno Mendes attendu

Devant, il n’y a aucun débat sur la présence de Cristiano Ronaldo, présent en conférence de presse hier, à la pointe de l’attaque. Par contre, les discussions font rage pour savoir qui l’accompagnera. Rafael Leão pourrait avoir gagné sa place à gauche, et Pedro Neto a de bonnes chances de débuter à droite, plutôt que Bernardo Silva. Du côté de l’Espagne, pas de doute sur le portier Unai Simon, ni sur la charnière Cubarsí-Laporte. Cucurella, éblouissant contre l’Autriche, sera bien dans son couloir gauche. La presse espagnole annonce Pedro Porro plutôt que Marcos Llorente dans le couloir droit.

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Ensuite, cela déroule, avec le tandem Rodri-Pedri pour stabiliser le milieu, avec Dani Olmo un cran plus haut. Alex Baena continue de faire oublier Nico Williams dans le couloir gauche. Mikel Oyarabal occupera la pointe de l’attaque et pourra compter sur son pourvoyeur de ballons Lamine Yamal dans le couloir droit. On aura bien droit à un duel Yamal-Nuno Mendes, qui sera déterminant pour le scénario de la rencontre. Coup d’envoi à 21h (heure française) à l’AT&T Stadium de Dallas.