OL : le Sporting CP entre en discussions avec Paulo Fonseca !

La situation de Rui Borges se complique sérieusement au Sporting Portugal. Après les défaites contre le LASK Linz et l’Académico Viseu, toutes deux concédées à Alvalade, l’entraîneur portugais voit sa position de plus en plus fragilisée. Le président Frédéric Varandas envisagerait désormais un changement à la tête de l’équipe, alors que la direction lisboète cherche une solution pour relancer les Lions. Et parmi elles, une option privilégiée se trouverait du côté de notre Championnat de France.

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Selon les informations de CNN Portugal, Paulo Fonseca serait la priorité du Sporting pour prendre la succession de Rui Borges. Le média portugais rapporte même que des discussions seraient déjà en cours entre les dirigeants portugais, les représentants du technicien de 53 ans et même ceux de l’Olympique Lyonnais afin de trouver un accord rapidement. La trêve internationale de novembre, après la prochaine journée de championnat, pourrait constituer une période décisive dans ce dossier.

L’OL doit verser de l’argent au Sporting Portugal

Actuellement cinquième de Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca réalise un début de saison convenable avec les Gones, mais il serait ouvert à un retour au Portugal, dix ans après son départ de Braga. Son expérience du championnat portugais, où il a notamment dirigé Paços de Ferreira, Braga et le FC Porto, ainsi que ses passages dans plusieurs grands clubs européens, correspondent aux attentes de la direction lisboète. Sa capacité à valoriser les jeunes joueurs représente également un argument important pour le Sporting, qui souhaite poursuivre cette politique.

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Sous contrat avec l’OL jusqu’à la fin de la saison, le départ du technicien dès cet hiver nécessiterait toutefois de trouver un terrain d’entente avec le club rhodanien. Un élément financier pourrait justement peser dans les négociations : Lyon doit encore verser au Sporting plus de 5,5 millions d’euros liés au transfert d’Afonso Moreira, vendu à Leverkusen pour 32 millions d’euros l’été dernier. Le club portugais détenait 20% sur une future indemnité de transfert de l’ailier, arrivé à Lyon en 2025 pour deux millions d’euros. Cette dette pourrait être prise en compte dans les discussions autour d’un éventuel départ de Paulo Fonseca vers Lisbonne.