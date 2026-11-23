Il y a quelques jours, la saison 2 de la série MobLand diffusée sur Paramount s’est achevée. Centrée sur la famille mafieuse des Harrigan, cette série a été une réussite en termes d’audience avec Tom Hardy comme personnage principal dans le rôle d’Harry Da Souza. Les acteurs Pierce Brosnan et Helen Mirren crèvent également l’écran dans les rôles de Conrad et Maeve Harrigan. Cependant, un nouveau personnage va s’intégrer au casting et il ne sera pas joué par n’importe qui. L’ancien buteur suédois et dirigeant de l’AC Milan, Zlatan Ibrahimović, va incarner un antagoniste.

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C’est ce que dévoile The Sun. «L’arrivée de Zlatan dans l’équipe suscite un grand enthousiasme. Le programme est déjà composé de stars, mais cette signature surprise contribuera certainement à accroître sa notoriété et à faire parler de lui. Zlatan a exactement le physique idéal pour jouer un méchant, et avec ses 196 centimètres, il a assurément une apparence impressionnante», a indiqué une source proche du tournage au tabloïd.