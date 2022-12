France-Maroc : quand Mbappé et Hakimi s'amusaient d'éventuelles retrouvailles au Mondial

La suite après cette publicité

Deux meilleurs amis en mode pires ennemis le temps d'une demi-finale. Voilà ce qui attend Kylian Mbappé (23 ans) et Achraf Hakimi (24 ans), mercredi (20 heures), au Qatar, à l'occasion de la Coupe du Monde 2022. Ce choc dans le dernier carré décidera de qui des Bleus ou des Lions de l'Atlas décrocheront leur place en finale, mais il devrait aussi accoucher d'un super duel entre les deux joueurs du PSG. Dans une vidéo datant de mai dernier, alors que le club de la capitale se trouvait au Qatar, on peut voir Mbappé s'imaginer à l'Education City Stadium, au Qatar, affronter la Tunisie. Avant de se projeter sur un affrontement entre la France et le Maroc.

Tout sourire et chambreur, Mbappé explique alors : « il faudra que je détruise mon ami. » Et Hakimi de rétorquer : « je vais le fracasser », tout en rigolant également. Le Bondynois a finalement eu le dernier mot : « ça me brise un peu le cœur, mais vous savez, le football, c'est le football. Je dois le détruire. » Six mois plus tard, ses vœux sont en tout cas exhaussés... Reste à savoir lequel des deux potes prendra le meilleur sur l'autre dans cette demi-finale de Coupe du Monde. Réponse mercredi, à l'Al Bayt Stadium.