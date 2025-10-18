Menu Rechercher
Nice : l’énorme parade de Diouf sur le pénalty de Maitland-Niles

Par Valentin Feuillette
1 min.
diouf @Maxppp

Dans un moment clé du match opposant Nice à l’Olympique Lyonnais, le gardien niçois Yehvann Diouf s’est illustré par une parade décisive qui a marqué un tournant dans la rencontre. À la 51e minute, suite à une main de Vanhoutte dans la surface sur une frappe d’Abner, l’arbitre Jérôme Brisard n’a pas hésité à désigner le point de penalty en faveur de Lyon. Ainsley Maitland-Niles, désigné pour transformer cette occasion en or, s’élance face à Diouf. Le latéral anglais opte pour un tir côté gauche, mais le portier niçois, parfaitement inspiré, plonge du bon côté et repousse la tentative avec autorité. Une intervention magistrale qui permet à Nice de conserver son avantage et de maintenir la pression sur des Lyonnais en quête de relance.

beIN SPORTS
#Ligue1McDonalds
🔥 Diouf sauve l'OGC Nice !
💪 Le portier des Aiglons détourne le penalty de l'égalisation tiré par Maitland-Niles !
Trois minutes plus tard, cet arrêt héroïque a pris encore plus de valeur. En effet, à la 55e minute, Hicham Boudaoui a profité d’une passe de Clauss pour décocher une frappe croisée imparable, qui a terminé dans le petit filet gauche. Ce but vient sanctionner l’échec lyonnais sur penalty et concrétise le break pour Nice, qui menait alors 3-1. La parade de Diouf s’avère être un tournant psychologique du match.

