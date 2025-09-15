Le Real Madrid en guerre totale contre l’arbitrage, Ruben Amorim se fait humilier en Angleterre

L’arbitrage fait de nouveau scandale en Espagne

Le Real Madrid s’indigne après l’arbitrage de Gil Manzano à Anoeta, avec notamment l’expulsion de Huijsen, qui a relancé les soupçons du club sur un traitement défavorable en Liga. Selon les données du club, depuis le XXIe siècle, Barcelone a bénéficié de 65 expulsions en sa faveur contre seulement 2 pour Madrid, générant un écart colossal de +63. En comparaison, en Ligue des Champions, les statistiques sont équilibrées (+12 pour le Barça, +13 pour Madrid), renforçant l’idée madrilène d’une tendance biaisée dans le championnat espagnol. Ces chiffres viennent s’ajouter au contexte de l’affaire Negreira, où le Barça est accusé d’avoir payé l’ancien vice-président de la commission d’arbitrage, nourrissant la conviction au Bernabéu d’une influence illégitime sur les décisions nationales. Pour le Real, cette accumulation de données et d’événements alimente un malaise profond sur l’équité de l’arbitrage en Espagne. Pour le média catalan Mundo Deportivo c’est clair, le Real part en guerre totale contre les arbitres.

Ruben Amorim sur la sellette ?

Dans ses pages intérieures, le Manchester Evening News analyse le derby de Manchester qui a vu City surclasser United dans un derby sans suspense. Malgré un début encourageant, United s’est vite éteint, incapable de rivaliser offensivement et fragilisé par les choix d’Amorim. Les Red Devils étaient totalement impuissants. Cette nouvelle déroute confirme l’écart grandissant entre les deux clubs et met déjà Amorim sous pression. Le Daily Mail porte un coup derrière la tête au Manchester de Ruben Amorim. «United est un spectacle de cirque, une équipe sans leaders ni croyances», tacle sèchement le média anglais. Le journal parle d’un Amorim qui apparaît dépassé, sans solutions, tandis que ses choix — comme recruter Lammens pour le laisser sur le banc — renforcent les critiques. Le contraste avec City est criant : Donnarumma a brillé dans les buts quand Bayindir a enchaîné les erreurs. Haaland, auteur d’un doublé, et Doku ont dynamité une défense mancunienne en panique. Avec 4 points en 4 matchs et une 14e place, United semble condamné à une nouvelle saison de médiocrité.

L’éternel Luka Modric

La Gazzetta dello Sport parle ce lundi matin du magicien Modric. Le Croate a inscrit son premier but en Serie A à 40 ans pour offrir la victoire à l’AC Milan contre Bologne, une rencontre marquée par quatre poteaux touchés et un penalty controversé pour Nkunku annulé par VAR, ce qui a valu un carton rouge à Allegri pour protestation. Les Rossoneri ont dominé et se sont créés de nombreuses occasions, mais ont longtemps buté sur la défense de Bologne avant que Modric ne débloque la situation avec un tir précis. Maignan a été contraint de quitter le terrain en début de seconde période, mais Milan a su gérer la situation et s’imposer malgré les difficultés. Allegri a tenté de surprendre Bologne avec ses milieux offensifs, mais c’est finalement la qualité et l’expérience de Modric qui ont fait la différence. Cette victoire difficile, mais méritée, souligne l’influence éternelle du Croate et la résilience de l’équipe milanaise.