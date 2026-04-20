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Officiel Premier League

Wolverhampton est relégué en Championship

Par Kevin Massampu
1 min.
Angel Gomes, blessé avec Wolverhampton @Maxppp

C’était attendu, c’est maintenant officiel : Wolverhampton jouera en Championship la saison prochaine. Suite au match nul de West Ham sur le terrain de Crystal Palace (1-1), les Wolves - derniers avec 17 points - n’ont plus aucune chance de quitter la zone de relégation, à cinq journées de la fin de cette saison de Premier League.

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Wolverhampton retrouvera la deuxième division anglaise pour la première fois depuis huit ans. Cette saison, les coéquipiers de Jean-Ricner Bellegarde et d’Angel Gomes n’ont gagné que trois rencontres en championnat, enregistrant par la même occasion huit nuls et, surtout, 22 revers. Les pensionnaires du Molineux Stadium ont connu trois coachs cette saison : Vítor Pereira, Jamie Collins et, l’actuel, Rob Edwards. Wolverhampton est par ailleurs le premier club du top 5 européen dont la relégation est officiellement assurée.

Pub. le - MAJ le
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