La pépite de La Masia considérée comme meilleure que Lamine Yamal quitte le Barça par la petite porte

C’est une tendance qui se confirme : victime de son succès, La Masia perd de plus en plus de jeunes ces derniers temps. Premièrement, car les clubs, conscients de la qualité des joueurs issus de l’académie catalane, viennent leur proposer des salaires que le Barça n’a pas l’intention d’offrir à des jeunes. Mais aussi car les places en équipe première du champion d’Espagne en titre sont limitées, et forcément, certains joueurs aussi talentueux soient-ils n’ont pas d’autre choix que de se chercher un avenir loin du Camp Nou. Enfin, d’autres sont tout simplement mis à la porte, directement ou indirectement, par la direction catalane, qui voit là également une source de revenus intéressante.

Noah Darvich est dans une catégorie un peu à part, puisqu’il est dans plusieurs des cas de figure cités précédemment en même temps. Arrivé au Barça il y a deux ans en provenance de Fribourg, le milieu de terrain offensif allemand a tout de suite été considéré comme un des joueurs les plus prometteurs du club catalan. Il avait été élu meilleur joueur de l’Euro U17 il y a deux ans, devant un certain… Lamine Yamal, et à Barcelone, tout le monde lui prédisait un avenir meilleur. La presse catalane expliquait même, plusieurs fois cette saison, qu’Hansi Flick suivait l’évolution du joueur de 18 ans de près. Sport expliquait même que l’entraîneur du Barça avait appelé Darvich pour lui dire qu’il comptait sur lui pour la présaison de l’équipe première, alors qu’il s’est déjà entraîné plusieurs fois avec la bande de Raphinha et Pedri ces derniers mois.

Un gros flop

Sur le papier, Noah Darvich est promis à un avenir brillant au Barça. Ou plutôt, était. Effectivement, l’Allemand va quitter le Barça dans un certain anonymat. Et contrairement à ce qu’on pouvait penser au vu de sa belle cote, personne ne semble particulièrement ému ou triste de son départ pour Stuttgart. Effectivement, malgré des qualités et un talent indéniables, celui qui avait coûté 2,5 millions d’euros au Barça ne s’est jamais vraiment imposé avec l’équipe B du Barça, n’ayant joué que 700 minutes en deux saisons en D3 espagnole.

En deux ans, il n’aura réussi à convaincre aucun des trois entraîneurs qui sont passés sur le banc du Barça Atletic. Une situation qui interroge, puisque même lorsqu’il était sur la pelouse, il a montré avoir des qualités évidentes et être bien au-dessus de la mêlée, affichant une facilité à briser des lignes exceptionnelle. Problèmes de comportement ? Attitude défaillante ? Seuls les formateurs du FC Barcelone pourront le dire mais c’est un sacré talent brut qui quitte le club et qui pourrait se refaire une fois revenu au pays…