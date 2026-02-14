Menu Rechercher
Commenter 38
Ligue 1

OM : nouvelles banderoles cinglantes contre Longoria et McCourt

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le stade Vélodrome de Marseille @Maxppp
Marseille 2-2 Strasbourg

Nouvelle scène de contestation au Stade Vélodrome. Dans l’un des virages, la tribune Nord pour être précis, une banderole particulièrement virulente a été déployée quelques secondes après le coup d’envoi, avec ce message sans équivoque : « Virage vide en signe de contestation, pour un club en auto-destruction ! Tous vos projets partent en fumée depuis toutes ces années gâchées… McCourt, Longoria cassez-vous ». Une prise de position forte des groupes de supporters, qui ont choisi l’absence visible dans certaines zones pour marquer leur colère. Quelques minutes plus tard, une autre banderole a été déployée dans les gradins, visant cette fois-ci exclusivement l’Américain, présent en tribunes ce samedi : « McCourt, capitaine d’un navire fantôme qui n’a jamais traversé l’océan ! »

La suite après cette publicité
Dorian
« McCourt/Longoria CASSEZ-VOUS »

Nouvelle banderole dans le virage nord. #OMRCSA @madeinfoot
Voir sur X
Dorian
« McCourt, capitaine d’un navire fantôme qui n’a jamais traversé l’océan ! »

L’Américain est en tribunes cet après-midi. #OMRCSA @madeinfoot
Voir sur X

Ce nouveau geste vise directement la direction de l’Olympique de Marseille, déjà sous pression après la crise sportive récente et le départ de Roberto De Zerbi. Entre tribunes clairsemées, messages cinglants et climat de défiance généralisé, la fracture entre une partie du public et le club semble désormais pleinement assumée. À noter que les joueurs ont été accueillis sous une pluie de huées et une première banderole avait été déployée avant le match.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (38)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier