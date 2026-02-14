OM : nouvelles banderoles cinglantes contre Longoria et McCourt

Nouvelle scène de contestation au Stade Vélodrome. Dans l’un des virages, la tribune Nord pour être précis, une banderole particulièrement virulente a été déployée quelques secondes après le coup d’envoi, avec ce message sans équivoque : « Virage vide en signe de contestation, pour un club en auto-destruction ! Tous vos projets partent en fumée depuis toutes ces années gâchées… McCourt, Longoria cassez-vous ». Une prise de position forte des groupes de supporters, qui ont choisi l’absence visible dans certaines zones pour marquer leur colère. Quelques minutes plus tard, une autre banderole a été déployée dans les gradins, visant cette fois-ci exclusivement l’Américain, présent en tribunes ce samedi : « McCourt, capitaine d’un navire fantôme qui n’a jamais traversé l’océan ! »

La suite après cette publicité

Ce nouveau geste vise directement la direction de l’Olympique de Marseille, déjà sous pression après la crise sportive récente et le départ de Roberto De Zerbi. Entre tribunes clairsemées, messages cinglants et climat de défiance généralisé, la fracture entre une partie du public et le club semble désormais pleinement assumée. À noter que les joueurs ont été accueillis sous une pluie de huées et une première banderole avait été déployée avant le match.