Nigéria : Victor Osimhen forfait pour les premiers matchs de qualification pour la CAN 2027

Le Nigéria va devoir faire sans Victor Osimhen pour ses premiers matchs de qualification à la prochaine CAN. Hors des terrains depuis début septembre, le buteur de Galatasaray ne s’est pas encore suffisamment remis de sa déchirure musculaire. Attendu samedi contre Trabzonspor, l’international nigérian (45 sélections) n’a par ailleurs pas disputé la moindre minute et a assisté à la débâcle de son équipe face aux coéquipiers de Mohamed Salah (4-0).

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« Victor Osimhen manquera les qualifications de l’Afrique du Sud 2027 du Nigeria contre Madagascar et la Guinée-Bissau alors qu’il continue de se remettre d’une déchirure musculaire. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Victor », ont communiqué les Super Eagles sur leur compte X. Pour rappel, le Nigéria affrontera Madagascar (le 25 septembre, 18h), avant d’aller en Guinée-Bissau (le 29 septembre, 18h) dans le cadre des éliminatoires pour la CAN 2027 qui se tiendra au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Les joueurs d’Éric Chelle affronteront ensuite la Russie en amical (le 6 octobre, 12h).