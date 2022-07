Le Bayern Munich va gagner son bras de fer pour Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

Jour J. Hier, Robert Lewandowski est revenu à Munich après avoir profité de ses vacances en famille. Ce mardi matin, le Polonais est attendu à l'entraînement. Comme annoncé lundi, l'attaquant va bien se présenter alors qu'il était envisagé qu'il sèche la reprise. Mais Lewy veut rester professionnel jusqu'au bout afin de finir sur une bonne note et que son départ se passe au mieux. Car dans son esprit c'est clair, il va quitter le Bayern Munich cet été pour rejoindre le Barça. C'est aussi ce que pensent certains joueurs de l'équipe de Julian Nagelsmann, qui ne voient pas comment le numéro 9 peut rester après sa prise de position.

Malgré tout, il doit composer avec la volonté de son club. Fermes durant des mois, les Bavarois ont toujours indiqué que le joueur n'était pas à vendre. Ils ne voyaient pas comment le remplacer, bien qu'ils aient exploré des pistes. Mais petit à petit, la porte commence à s'ouvrir. Les Allemands ont reçu plusieurs propositions de la part des Blaugranas. Trois pour être précis. Et toutes ont été refusées. La dernière était de 40 millions d'euros, plus cinq millions de bonus. Mais elle n'a pas convaincu la direction munichoise.

Pourtant, Pini Zahavi, l'agent du joueur, avait indiqué au Barça qu'une proposition à ce prix serait acceptée par les Allemands. Il s'est un peu trop avancé. Malgré tout, le fait de pouvoir échanger avec le Bayern Munich est plutôt bon signe pour le Barça. Cela montre qu'ils sont ouverts à la discussion. Ce qui n'était pas du tout gagné au départ rappelons-le. À présent, les pensionnaires de l'Allianz Arena écoutent, eux qui savent que le Polonais est décidé à s'en aller. D'ailleurs, dans son esprit, il revient à Munich pour faire ses adieux à ses coéquipiers et son club avant de rejoindre le Barça avant le début de la tournée d'été.

Selon Sky Germany, les négociations vont reprendre et une offre finale des Culés est attendue dans les prochaines heures. Celle-ci sera d'environ 50 millions d'euros, auxquels il faudra ajouter des bonus. Une proposition qui se rapproche de la somme espérée par les champions d'Allemagne, à savoir 50-55 millions d'euros. Le Bayern Munich est donc en train de gagner son bras de fer avec le Barça, qui comptait initialement offrir 30 millions d'euros. Le média allemand indique qu'un départ du joueur de 33 ans est plus que probable cette semaine. L'idée des Bavarois est d'utiliser l'argent obtenu grâce à la vente de Lewy pour recruter Matthijs de Ligt (Juventus). Le dénouement est proche.

