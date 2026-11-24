Alors que Lamine Yamal est bel et bien forfait pour la rencontre de C1 face à Sabah, voilà enfin bonne nouvelle pour Hansi Flick. Selon Mundo Deportivo, le milieu de terrain Rodri affiche des progrès encourageants et devrait être disponible pour le déplacement du FC Barcelone contre le Deportivo La Corogne, ce dimanche en Liga. Touché aux ischio-jambiers de la jambe droite, l’international espagnol de 30 ans doit profiter de cette rencontre de championnat pour retrouver du rythme.

La suite après cette publicité

Ce renfort tombe à pic pour un leader de Liga qui sort d’une belle frayeur face à Villarreal et qui doit composer avec une équation compliquée : Lamine Yamal reste incertain pour son retour, tandis que Fermín López sera suspendu après son expulsion contre le Sous-marin jaune. Ce retour du champion du monde 2026 offre donc une bouffée d’air frais à Flick avant d’enchaîner sur le choc face à l’Atlético de Madrid au Camp Nou.