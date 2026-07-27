Auxerre recrute Rémy Labeau-Lascary

En quête d’un renfort offensif, l’AJ Auxerre a jeté son dévolu sur Rémy Labeau-Lascary comme évoqué par nos soins hier. Orphelins de Lassine Sinayoko (PFC), les Bourguignons ont vu en lui un renfort idéal. D’autant qu’il a déjà croisé la route de Will Still du côté de Lens. Les deux hommes vont se retrouver à Auxerre, qui vient d’officialiser son arrivée.

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✍️ Rémy Labeau-Lascary nouvel attaquant de l’AJA 🔵⚪



Le club est ravi d’annoncer l’arrivée, en prêt avec option d’achat, du talentueux joueur de 23 ans 👉 https://t.co/sZOcchMG4V



𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 𝑹𝒆́𝒎𝒚 ! 🏡#TeamAJA #IconiquesAuthentiques pic.twitter.com/8rXuNzQyDm — AJ Auxerre (@AJA) July 27, 2026

Il est prêté avec option d’achat par le Racing Club de Lens. Si tout se passe comme prévu, il va parapher un contrat de 4 ans comme révélé sur notre site. Une nouvelle aventure pour le footballeur de 23 ans né en Guadeloupe qui portera le numéro 3. « Je suis très heureux de rejoindre l’AJA, un club très familial et ambitieux. J’ai hâte de redécouvrir l’Abbé Deschamps et de commencer à jouer », a avoué le joueur très impatient de débuter sous ses nouvelles couleurs.