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Auxerre recrute Rémy Labeau-Lascary

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Rémy Labeau-Lascary @Maxppp

En quête d’un renfort offensif, l’AJ Auxerre a jeté son dévolu sur Rémy Labeau-Lascary comme évoqué par nos soins hier. Orphelins de Lassine Sinayoko (PFC), les Bourguignons ont vu en lui un renfort idéal. D’autant qu’il a déjà croisé la route de Will Still du côté de Lens. Les deux hommes vont se retrouver à Auxerre, qui vient d’officialiser son arrivée.

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Il est prêté avec option d’achat par le Racing Club de Lens. Si tout se passe comme prévu, il va parapher un contrat de 4 ans comme révélé sur notre site. Une nouvelle aventure pour le footballeur de 23 ans né en Guadeloupe qui portera le numéro 3. « Je suis très heureux de rejoindre l’AJA, un club très familial et ambitieux. J’ai hâte de redécouvrir l’Abbé Deschamps et de commencer à jouer », a avoué le joueur très impatient de débuter sous ses nouvelles couleurs.

Pub. le - MAJ le
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