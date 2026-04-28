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Ligue des Champions

Bayern : Jonathan Tah fait déjà passer un message au PSG pour le retour

Par Max Franco Sanchez
1 min.
PSG 5-4 Bayern Munich

Quel match au Parc des Princes ! Le PSG s’est imposé 5-4 face au Bayern Munich pour cette demi-finale aller de Ligue des Champions, et aura peut-être quelques regrets, puisque les hommes de Luis Enrique menaient 5-2, un résultat qui aurait permis de préparer ce match retour plus tranquillement. Devant les caméras de Prime Video en Allemagne, Jonathan Tah a d’ailleurs envoyé un message pour le retour.

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« Oui, c’était un match très très intense. Malgré la défaite, je pense que nous avons vraiment montré aujourd’hui à plusieurs reprises quel genre d’équipe nous sommes. Je ne suis pas tout à fait sûr des penaltys, je dois les revoir. Bon, on a eu une ou deux petites fautes que je n’ai pas vraiment comprises aussi. Au final, ce n’est que 1-0. Nous savons que nous pouvons gagner de deux buts à domicile. Et c’est pourquoi nous abordons ce match retour avec toute confiance, à l’Allianz Arena », a déclaré le défenseur central allemand. Le rendez-vous est pris.

Pub. le - MAJ le
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