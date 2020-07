Real Sociedad : Alexander Isak a scellé son avenir

Un Suédois à l'aise dans le pays basque espagnol. Alexander Isak a réalisé une très belle saison chez la séduisante équipe de la Real Sociedad, qui a terminé à la 6e place en Liga. Produit de la formation du Borussia Dortmund, celui qui est considéré comme la relève du football suédois du haut de ses 20 ans a marqué 16 buts lors de ses 44 apparitions (dont seulement 19 titularisations) avec la Real. De quoi attiser les convoitises d'autres clubs.

Face aux rumeurs, l'intéressé a été clair sur son envie de rester au club l'an prochain, pour y jouer l'Europa League : « Je reste, bien sûr. Il n'y a pas de discussion, nous nous sommes qualifiés pour l'Europe et nous avons une finale à jouer (NDLR : Coupe du Roi, contre l'Athletic Bilbao). J'apprécie vraiment ce club et maintenant je ne ressens que du soulagement et du bonheur ». Le Suédois va donc continuer sa progression au Pays Basque.