Mercato OL : ça s’agite pour Noah Nartey

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais a montré qu’il en a encore sous le pied. Malgré un marquage à la culotte par la DNCG, le club français a des idées et surtout des arguments pour convaincre de nouveaux joueurs d’adhérer à leur projet. C’est le cas d’Endrick. En effet, le Brésilien croulait sous les offres. Mais il a été convaincu par les dirigeants et Paulo Fonseca. Ce qui a permis aux Gones de réaliser pour le moment le plus gros coup de ce marché des transferts hivernal. Mais ils n’en ont pas encore terminé.

Un joueur suivi depuis près de 2 ans

Les pensionnaires du Groupama Stadium souhaitent mettre la main sur un défenseur central de préférence. Ces derniers jours, les noms d’El-Chadaille Bitshiabu (20 ans, RB Leipzig) et de Noham Kamara (18 ans, PSG) sont sortis du chapeau. Au milieu de terrain, le profil de l’Algérien Himad Abdelli séduit en interne. Mais le joueur, sous contrat jusqu’en juin prochain à Angers, a déjà choisi l’OM comme nous vous l’avons révélé en exclusivité. Les Lyonnais ciblent également le jeune milieu de terrain de Brondby, Noah Nartey (20 ans). Un joueur suivi depuis près de 2 ans par la cellule de recrutement nous a-t-on fait savoir.

Sa polyvalence, puisqu’il est capable de jouer à tous les postes dans l’entrejeu mais aussi sur une aile, mais aussi son potentiel et ses qualités avaient séduit les Gones. Nous vous avions indiqué l’été dernier d’ailleurs que l’écurie française avait formulé une offre de 7 M€ pour le Danois. Mais elle avait été rejetée par Brondby. Six mois plus tard, les Rhodaniens sont revenus à la charge. Et ils peuvent y croire. En effet, la situation du joueur est très tendue au Danemark. Cela ne concerne pas le plan sportif puisqu’il a participé à 25 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, dont 18 dans la peau d’un titulaire (1753 minutes de jeu).

Noah Nartey refuse de prolonger

En ce qui concerne ses statistiques, il a marqué 7 buts et délivré 3 assists. Un bilan plutôt positif. En revanche, son cas personnel se complique. En fin de contrat en juin 2027, soit dans un an et demi, l’international danois U21 arrive à un tournant de son aventure. Ce jeudi, la presse locale fait un gros point sur son cas. Interrogé par Viaplay, le directeur sportif de Brondby, Benjamin Schmedes a indiqué que le joueur de 20 ans a décidé de repousser leur offre de prolongation. « Nous avons fait tout notre possible, voire plus, et nous devons respecter la décision de Noah Nartey de ne pas prolonger son contrat. Nous savons que le mercato est ouvert et nous devons donc examiner les offres qui arriveront maintenant ou cet été.» Puis, dans une autre interview accordée à TV3 Sport, il en a remis une couche.

« Ce n’est un secret pour personne que nous avons déployé tous nos efforts, voire plus, pour le convaincre de prolonger son contrat. Personne ne peut forcer personne à faire quoi que ce soit. C’est pourquoi nous respectons le fait que Noah ne souhaite pas prolonger son contrat pour le moment. Par conséquent, nous devons nous en tenir aux options actuelles (…) Nous sommes ouverts à toutes les propositions. Nous étudions toutes les offres, mais nous sommes en position de force, Noah ayant encore 18 mois de contrat. Bien sûr, nous allons essayer d’optimiser à la fois les résultats sportifs et financiers.» Nartey, dont la valeur marchande est estimée à 8 M€ par le site spécialisé transfermarkt, pourrait s’en aller pour un chèque d’un montant équivalent ou pour un petit peu moins d’argent. L’OL aura de la concurrence. Mais le club a montré qu’il avait des armes pour se battre et arriver à ses fins.