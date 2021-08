La dernière soirée particulière de Lionel Messi à Barcelone

La suite après cette publicité

C'est la fin. Arrivé en Catalogne il y a un peu plus de 20 ans, Lionel Messi n'est jamais reparti. L'Argentin a écrit l'histoire du Barça et de la région, et s'en va maintenant relever son premier challenge en dehors de son club formateur, du côté de la capitale française. Pour marquer le coup, il a célébré un dîner chez lui, dont les détails sont révélés par la presse catalane.

On y apprend qu'il y avait du beau monde. Ainsi, Sergio Busquets et Jordi Alba ont passé la soirée avec leur désormais ancien coéquipier, tout comme Gerard Piqué, présent avec sa compagne Shakira. Le célèbre streamer espagnol Ibai Llanos, avec qui Messi a construit une amitié au cours des années, était lui aussi de la partie, tout comme le Kun Agüero ainsi que le frère de ce dernier.

Il a expliqué les raisons de sa non-prolongation

Comme l'explique Sport, il y aura probablement d'autre fêtes d'adieux d'ici quelques semaines, mais cette fois, l'Argentin avait surtout tenu à s'entourer de ses plus proches amis, et de gens qu'il connaît depuis des années déjà. Sur les différentes publications qui ont pu être aperçues sur les réseaux sociaux, le futur Parisien semblait pour le moins souriant.

Pendant ce dîner dans sa demeure de Castelldefels, Lionel Messi a également tenu à expliquer à ses coéquipiers/amis les dessous de la situation et de sa non-prolongation, ce qu'il devrait également faire en public un peu plus tard dans la matinée. D'ici quelques jours, c'est avec son fidèle ami Neymar, ou encore Angel Di Maria, que l'Argentin pourra partager des asados...