Équipe de France : l’inattendu message du Quai d’Orsay pour Zidane

La nomination de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France continue de susciter des réactions bien au-delà des frontières sportives. Après sa présentation officielle au siège de la Fédération française de football, le Quai d’Orsay a également salué l’arrivée de l’ancien numéro 10 des Bleus sur le banc tricolore, mettant en avant son rôle attendu dans le rayonnement de la France à l’international.

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🇫🇷⚽Zinédine Zidane devient le nouveau sélectionneur de l'équipe de France.



Son objectif est clair : faire rayonner la France à l’international.



Le champion du monde 1998 succède à Didier Deschamps et ouvre un nouveau chapitre de l'histoire des Bleus. pic.twitter.com/epb6XavjYS — France Diplomatie 🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) July 28, 2026

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a écrit : « Zinédine Zidane a été nommé nouvel entraîneur principal de l’équipe nationale française. Son objectif est clair : promouvoir la France sur la scène internationale. L’équipe nationale française inspire les gens quand elle gagne, donc je vais faire tout ce que je peux pour continuer à avancer dans cette direction. »