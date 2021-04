OL, mercato : Juninho fait face à un gros chantier en défense centrale

La suite après cette publicité

Du côté de Lyon, il faut s'attendre à un mercato plutôt animé. Le départ annoncé de Memphis Depay obligera la direction rhodanienne à recruter devant, tout comme certains joueurs comme Houssem Aouar, Ryan Cherki, Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes risquent d'avoir de nombreux prétendants. Juninho et Jean-Michel Aulas doivent donc s'attendre à crouler sous les offres, mais le directeur sportif brésilien a déjà commencé à bouger en coulisses.

Et il veut visiblement commencer par la défense. Plus tôt dans la semaine, son compatriote Marcelo Guedes a ainsi prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires, et défendra donc la surface de réparation lyonnaise jusqu'en 2023. Comme l'a déjà dévoilé Juninho en début de semaine, il veut maintenant s'attaquer à son compagnon de charnière centrale, Jason Denayer.

Andersen pour renflouer les caisses

Le journal explique ainsi qu'une offre de prolongation a déjà été soumise au défenseur belge, avec un nouveau bail allant jusqu'en 2025 et une belle augmentation salariale à la clé. L'ancien de Manchester City pourrait donner son feu vert assez rapidement. Pas de vente du joueur pour renflouer les caisses donc, lui qui possède pourtant une des valeurs marchandes les plus importantes du club, toujours selon le média.

Il faudra aussi gérer le cas Joachim Andersen, qui nous avait confié vouloir revenir à Lyon au terme de son prêt dans un entretien exclusif en décembre dernier. En interne, on espère que ses belles prestations à Fulham, où il est prêté, pousseront des écuries anglaises à formuler des propositions, et ainsi avoir une plus grosse marge de manœuvre sur le mercato.