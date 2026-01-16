OL : Fonseca n’est pas optimiste pour Ernest Nuamah

Il y a quelques semaines, Paulo Fonseca espérait pouvoir compter sur ses "recrues" Malick Fofana et Ernest Nuamah. Tous deux blessés, les ailiers ne sont toujours pas prêts comme il l’a rappelé ce vendredi face aux médias. «Ernest et Malick poursuivent leur phase de récupération, mais ils ne seront pas disponibles pour la semaine prochaine. Je pense que Malick sera opérationnel avant Nuamah, peut-être dans quelques semaines. Je n’ai pas de date précise, possiblement d’ici le mois prochain.»

Concernant le Ghanéen de 22 ans, le coach des Gones ne s’est pas montré très optimiste. «Cette lésion est compliquée. Nous anticipons une récupération de 6 à 7 mois. Nous avons déjà rencontré le même problème avec Orel Mangala. À la fin, il avait un petit souci au niveau du cartilage, ce qui l’a empêché de suivre une récupération normale.» Pour rappel, Nuamah souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue contre Lille en avril dernier.