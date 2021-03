Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce 19e bilan de la saison, l'attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski est toujours au sommet. Contre Cologne, le serial buteur s'est offert un doublé portant son total à 28 buts cette saison.

La suite après cette publicité

Son plus proche poursuivant, Paul Onuachu, le Nigérian de Genk, a marqué son habituel penalty, l'occasion de porter son total à 24 buts. Le surprenant Grec de VVV Venlo, Georgios Giakoumakis a lui aussi inscrit son coup de pied de surface de réparation et demeure troisième de ce classement. Thomas Henry, lui est resté muet et voit André Silva, l'avant-centre de l'Eintracht, lui passer devant à la faveur du nombre de minutes jouées et beaucoup d'autres.

Les entrées fracassantes de Messi, Mbappé et CR7

Toutefois, le Portugais ne passe pas quatrième, mais reste cinquième puisqu'il est devancé, à son tour par Cristiano Ronaldo et son entrée fracassante avec son doublé contre Crotone et son but contre l'Hellas Vérone. À la sixième position, on retrouve Lionel Messi, lui aussi auteur de 19 buts, mais qui compte un nombre de minutes jouées plus élevées. Thomas Henry, l'attaquant français de Louvain chute à la 7e position et est poursuivi de près Aaron Boupendza, l'attaquant d'Hatayaspor qui n'a pas joué ce week-end et par une autre entrée, celle de Kylian Mbappé. Le Français a scoré deux fois contre Brest. Romelu Lukaku et son but dès la première minute contre le Genoa, en ce joli week-end pour l'Inter, trustent donc la 10e position de ce classement.

Exit donc Erling Haaland, la machine du Borussia Dortmund, de son côté, régresse puisque muet. Liverpool s'est bien repris contre Sheffield United en l'emportant deux buts à zéro grâce à Curtis Jones et à Firmino. Pas de trace de Mohamed Salah en tant que buteur et l'Égyptien sort donc aussi de son classement. Enfin, le dernier membre du dernier classement n'a même pas 1000 minutes dans les jambes. Pourtant, Patson Daka a déjà trouvé le chemin des filets à 17 reprises, un de plus en ne jouant que 54 minutes ce week-end contre Sturm Graz avec le Redbull Salzbourg, pas suffisant pour rester dans le top 10 des meilleurs buteurs.

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 28 buts en 22 matches (1864 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 24 buts en 28 matches (2215 minutes)

3) Georgios Giakoumakis (26 ans/Grèce/VVV Venlo) - 23 buts en 23 matches (1902 minutes)

4) Cristiano Ronaldo (34 ans/Portugal/Juventus) - 19 buts en 20 matches (1721 minutes)

5) André Silva (25 ans/Portugal/Eintracht Francfort) - 19 buts en 21 matches (1815 minutes)

6) Lionel Messi (33 ans/Argentine/FC Barcelone) 19 buts en 23 matches (1942 minutes)

7) Thomas Henry (26 ans/France/Louvain) - 19 buts en 25 matches (2239 minutes)

8) Aaron Boupendza (24 ans/Gabon/Hatayspor) - 18 buts en 23 matches (1527 minutes)

9) Kylian Mbappé (22 ans/France/PSG) - 18 buts en 23 matches (1709 minutes)

10) Romelu Lukaku (27 ans/Belgique/Inter Milan) - 18 buts en 23 matches (1775 minutes)