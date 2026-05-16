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Real Madrid : Dani Carvajal ne devrait pas rejoindre l’Arabie saoudite

Par Josué Cassé
Daniel Carvajal @Maxppp

C’est désormais un secret de Polichinelle. Dani Carvajal s’apprête à quitter le Real Madrid. Pilier de l’équipe madrilène depuis 13 saisons, le latéral espagnol voguera vers de nouveaux horizons à l’issue de son contrat, cet été.

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Ce samedi, The Athletic affirme que des sources proches de Carvajal affirment qu’il est au courant de la décision du club de ne pas renouveler son contrat. Pour la suite de sa carrière, le joueur de 34 ans ne devrait toutefois pas rejoindre l’Arabie saoudite en raison de la tension persistante dans cette région.

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